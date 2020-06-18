Тренер "Наполи" Гаттузо: я верю в футбольного бога со всей страстью

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Наполи" Дженнаро Гаттузо после победы его команды на "Ювентусом" в финале Кубка Италии (0:0, пенальти – 4:2) сообщил журналистам, что собирается приложить и максимум усилий в чемпионате страны, где неаполитанцы отстают от "Юве" на 9 очков.

"Оставшиеся 12 матчей в Серии "А" нам надо провести, изо всех сил стараясь, — цитирует Гаттузо издание Football Italia. – Это наш долг. Нельзя считать, что мы добились цели, и сдаться. Да, отставание большое, но мы должны попытаться изо всех сил".

"Я верю в футбольного бога. Когда делаешь что-то правильно – пожинаешь то, что посеял, – это возвращается к тебе. Я испытываю такую страсть к футболу, что не могу забыть о нем ни на секунду. Каждый, кто работает в футболе, должен уважать игру, потому что всем нам очень повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти в людях", — сказал наставник "Наполи".