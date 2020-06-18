"Злобный скучный дурак": Трамп прочитал книгу Болтона о себе

В преддверии публикации книги бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона американский президент Дональд Трамп назвал его "злобным дураком, который хотел только воевать", передает РИА Новости.

"Ужасно нудная" книга чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй​​​. Он говорил лишь хорошее обо мне в СМИ до того момента, как я его уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только воевать. Никогда не разбирался, был отвержен и благополучно отстранен. Ну и болван!" — написал Трамп в Twitter.

Кроме того, американский лидер заявил ранее, что Болтон нарушил закон, раскрыв в своей книге секретную информацию.

Накануне минюст США потребовал от издательства задержать выход книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией президента на предмет наличия в ней секретных данных. Кроме того, ожидается, что суд примет решение о том, чтобы уничтожить уже отпечатанные экземпляры книги, а утечки ее содержания в СМИ были запрещены.

В американских СМИ появились выдержки из книги, в которых Трамп и его действия характеризуются с нелицеприятной стороны.

Авторы статей, ссылаясь на книгу Болтона писали о том, что Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не желает оказывать военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему в переизбрании на пост президента США, что можно истолковать как преступление.