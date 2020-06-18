Вести.net: приложения для отслеживания контактов с больными коронавирусом станут трансграничными

Приложения для отслеживания контактов с больными коронавирусом станут трансграничными. В Европе приняли технические правила, которые позволят таким программам работать за пределами отдельных стран, своего рода нормы роуминга. Проблема в том, что стран много, а приложения разные, порой принципиально разные.

В общем случае, телефон постоянно ищет рядом с собой другие аппараты с помощью Bluetooth, как только находит - обменивается с ними обезличенным кодом, если вдруг кто-то заболел коронавирусом его ключи помечаются как опасные, и все кто их собрал получают соответствующее сообщение. Приложение для отслеживания контактов уже выпустили или готовятся это сделать в Германии, Италии, Ирландии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Франции и Норвегии. Но с открытием границ внутри Европы появляется новая проблема - контролировать потоки иностранцев, или своих граждан за рубежом. Вот тут и пригодилась бы стандартизация приложений.

Предполагается, что информация о контактах будет храниться децентрализовано, то есть на устройствах самих пользователей. Данные обещают передавать таким образом, чтобы пользователей на их основе было невозможно идентифицировать. Геопозицию передавать тоже не будут. И вот такие требования похожи на то, как это реализовали Apple и Google на своих мобильных платформах. Этими инструментами уже пользуются Германия, Италия, Ирландия, Австрия и Швейцария. А вот Великобритания, Франция и Норвегия разрабатывают собственное решение. Там информация о контактах хранится централизовано и доступ к ней имеют, например, Минздравы стран. Их приложения требованиям Еврокомиссии не очень соответствует и как их интегрировать в единое роуминг-пространство пока непонятно. Этот технологических раскол уменьшает шансы всего предприятия в целом. По мнению эпидемиология для работы системы приложение установили от 60 до 80% населения. Это и без того непростая задача. Сейчас во Франции и Италии приложение установили лишь около 2% людей. А если программы отдельных стран работать будут порознь, то все окажется еще менее перспективным.

Компания Boston Dynamics начала почти свободную продажу своих киберпсов Spot. Самый известный робот теперь доступен любой компании, но только в США. Обойдется он в 74,5 тысячи долларов - это больше 5 млн рублей. Для фирм из других стран предлагается взять робота в аренду. Доставят его не сразу, срок обещают порядка двух месяцев. И говорят оно того стоит в Boston Dynamics уверяют, что первые клиенты успешно применяли робопсов на строительных площадках, электростанциях, выведенных из эксплуатации ядерных объектах, фабриках и лабораториях. Например, с их помощью можно проводить съемку объектов, проверку строительства и так далее.

Для разных задач можно докупать модули, расширяющие возможности робота, лазерные радары, камеры, разные датчики и манипуляторы. Spot работает от одного заряда до 90 минут, к нему также можно купить дополнительный аккумулятор, робот разгоняется примерно до 60 км в час и может нести груз до 14 кг, невзирая на дождь и пыль. Но есть и необычный способ применения. В Сингапуре робопес патрулирует парки в период коронавируса и призывает людей держаться на расстоянии друг от друга. Насколько эффективно он следит за соблюдением дистанции непонятно, но толпу любопытных привлекает точно. Так что еще один очевидный сценарий использования - заказать себе целый флот таких роботов, настроить их и снимать увлекательные видео. Опыт самой Boston Dynamics, у которой Spot в кадре таскали грузовики в упряжке как олени, танцевали и сбегали из лаборатории, помогая друг другу, показало, что такие видео собирают многомиллионную аудиторию беспроигрышный вариант, но не дешевый.