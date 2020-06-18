18 июня 202011:32

Аномальная жара: Москва и Петербург готовятся к новым температурным рекордам

Аномальная жара: Москва и Петербург готовятся к новым температурным рекордам

В европейской части России установилась аномальная жара. В Москве синоптики ждут второго подряд температурного рекорда.

Рано утром из-за уплотнившейся облачности в столице было довольно комфортно. В 6 утра столбики термометров показывали около 18 градусов тепла. Однако затем облаков стало меньше, и воздух начал прогреваться активнее.

И в Москве, и в Санкт-Петербурге люди в жару ищут спасения у воды — пляжи и зоны отдыха, несмотря на будни, переполнены. А детенышей балтийской нерпы, которые из-за ослабленного здоровья лишены возможности поплавать в море, поливают из шланга. Биологи заметили, что животные нестандартно среагировали на жару. Они начали пить пресную воду, хотя обычно этого не делают и пополняют водный баланс за счет рыбы.

Накануне в Санкт-Петербурге, как и в Москве, природа переписала метеостатистику. Правда, в городе на Неве рекорд был чуть "помоложе" — 1905 года. Почти плюс 30 градусов — это уникальный случай на Балтике. Всего в Европейской России было обновлено десять температурных максимумов.

Сегодня синоптики ждут новых рекордов. Шансы снова есть и у Санкт-Петербурга, и у Москвы. В столице под угрозой еще один из старейших рекордов — 1895 года. Тогда 18 июня воздух прогрелся до 31,3 градуса. На той же отметке, но в 1905 году, остановились термометры в городе на Неве. Вполне может быть переписана статистика в Твери и Пскове.

На прогностической карте видно, что сегодня зона 30-градусной жары охватит собой западные регионы Европейской России. На юге нашей страны местами воздух будет прогреваться до 35 градусов и выше. Восточные и северные территории окажутся в зоне комфортной прохлады — от 20 до 25 градусов.

Неравномерный прогрев воздуха на разных высотах приводит к развитию необычайно мощных кучево-дождевых облаков. Накануне после залповых ливней тонули Краснодар, Казань и Ярославль. Машины теряли номера в глубоких лужах, а некоторые просто глохли из-за гидроудара. Сильнее всего от стихии пострадали южные регионы. В Адыгее, в ауле Хатукай, прошел град размером с грецкий орех. Машины буквально изрешечены кусками льда. Повреждены кровли сотни частных домов.

На радарной карте уже наблюдаются первые массивы кучево-дождевых облаков. Засветки фиксируются пока только на юге Владимирской и Нижегородской областей, в северных районах Рязанской области, на западе и юге Мордовии, а также в центре Самарской области. Этот контур разрозненных туч сконцентрирован вдоль размытого холодного атмосферного фронта и в течение дня будет увеличиваться по площади и интенсивности.

Большую часть дня столица будет находиться на юго-западной периферии погожего антициклона с аномально высоким температурным фоном, близким к рекордному показателю 125-летней давности. Температура воздуха продолжит уверенно расти и в дневные часы составит 30-32 градуса. Возможно падение рекорда 1895 года, когда было плюс 31,3 градуса. Однако к вечеру подойдет атмосферный фронт с северо-востока, из-за чего небо нахмурится и повысится вероятность локальных скоротечных ливней и гроз, что освежит воздух до 25-28 градусов, а к полуночи и до 20 градусов.

Текст: Метеовести

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