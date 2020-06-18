Компания HawkEye извинилась за незасчитанный гол в матче чемпионата Англии

Компания HawkEye, ответственная за систему определения забитых мячей в матчах, принесла извинения за незасчитанный гол в игре 28-го тура английской премьер-лиги между "Шеффилдом" и "Астон Виллой".

В концовке первого тайма вратарь "Виллы" Эрьян Нюланд поймал мяч после навеса в штрафную, но тут же столкнулся со своим защитником, который ненароком втолкнул голкипера обратно в ворота.

Игроки "Шеффилда" принялись праздновать взятие ворот, однако арбитр встречи Майкл Оливер гол не засчитал, ссылаясь на то, что у него не сработала система, определяющая пересечение мячом линии ворот.

После игры представители HawkEye признали, что гол должен был быть засчитан. Компания принесла свои извинения "Шеффилду", сообщив, что система допустила ошибку, по той причине, что мяч был прегражден для камер футболистами и штангой.

Матч в итоге завершился вничью – 0:0. По словам представителей компании HawkEye, подобная ошибка произошла впервые за девять тысяч игр, в которых использовалась данная система.

Эта игра стала первой в АПЛ после возобновления чемпионата, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. "Шеффилд" с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Астон Вилла" расположилась на 19-й строчке, имея в активе 26 очков.