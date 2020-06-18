Правительство опровергло сообщения о налоге для богатых

Правительство РФ опровергло сообщения о возможности повышенния ставки НДФЛ для россиян с высоким доходом. "Этот вопрос не обсуждается", — заявили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что правительство РФ вновь вернулось к обсуждению повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан страны.

Впервые повышение подоходного налога обсуждалось в 2018 году: члены правительства обсуждали повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума. Правительство не планирует повышать НДФЛ, заявил в мае 2018 года тогда и. о. министра финансов, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов.

В частности "Известия" сообщили, что якобы сейчас обсуждается увеличение налога для граждан с годовым доходом свыше 3 миллиона рублей, или для 1% населения. В этом случае рост ставки НДФЛ на 2 п.п. обеспечит дополнительные поступления в бюджет около 60 миллиардов рублей. Допдоходы планируется направить на поддержку населения с небольшими доходами. По данным исследования FinExpertiza, сбор НДФЛ с заработных плат в нерабочем апреле снизился на 23%, или на 82,5 миллиарда рублей по сравнению с мартом, — с 355,9 миллиарда до 273,4 миллиарда рублей.

В марте 2020 года Госдума приняла закон, который вводит для граждан налог на процентный доход со вкладов и вложений в ценные бумаги, если размер вклада или вложений превышает 1 миллион руб. Размер налога составит 13%. При расчете налога на процентный доход учтут все вклады налогоплательщика. Налоговый орган рассчитает сумму налога по итогам налогового периода на основании сведений от банков. Власти начнут облагать налогом доходы, полученные с 1 января 2021 года. Таким образом, первые поступления в бюджет от взимания нового налога придутся на 2022 год.