Twitter внедряет голосовые сообщения

Социальная сеть Twittre объявила о постепенном запуске новой возможности. Теперь пользователи (пока - лишь некоторые и только в официальном iOS-приложении) смогут записывать и публиковать голосовые сообщения.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD