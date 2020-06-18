Twitter внедряет голосовые сообщения

Социальная сеть Twittre объявила о постепенном запуске новой возможности. Теперь пользователи (пока - лишь некоторые и только в официальном iOS-приложении) смогут записывать и публиковать голосовые сообщения.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD - Twitter (@Twitter) June 17, 2020

В официальном блоге сервиса сказано, что голосовые твиты с ограничением в 140 секунд (более длинные будут разбиваться на несколько связанных публикаций автоматически) помогут пользователям рассказать больше, чем 280 знаков текста. К тому же, в тексте могут потеряться "нюансы беседы". Записанное сообщение можно при этом сопроводить текстовыми пояснениями.

В ленте аудиотвит выглядит как изображение с аватаром пользователя посередине: на него надо нажать, чтобы запустить воспроизведение. При этом на iOS звук будет играть в отдельном виджете у нижнего края экрана, не мешая пользователю листать ленту дальше. Автоматическая генерация субтитров не предусмотрена, что ограничивает ситуации, в которых можно взаимодействовать с такими твитами.

В Twitter надеются, что голосовые публикации "сформируют более человечный опыт для слушателей и рассказчиков" и позволят быстрее и проще делиться информацией в реальном времени. Однако критики сразу указали на проблему, создаваемую новым форматом твита: обнаруживать нарушающие закон и правила платформы аудиосообщения гораздо труднее, чем текстовые. Это может привести к безнаказанной публикации угроз, травле или распространению экстремистского контента.