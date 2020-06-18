Находясь в СИЗО экс-директор турфирмы "Вэлл-тур" обманул 20 человек

Суд Хабаровска вынес приговор по второму уголовному делу против бывшего директора турфирмы "Вэлл-тур". Уже будучи подсудимым 45-летний мужчины обманул порядка 20 клиентов. Фемида стала на сторону обвинения, сообщает корреспондент ГТРК "Амур" в эфире "Россия 1".

Виталий Кириллов ждал приговор уже за решеткой. Напомним, еще осенью 2019 года он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В результате хабаровчанин получил 5 лет и 10 месяцев в колонии общего режима.



За все время, пока шли слушания, заседания переносились из-за За два года, что слушались оба дела, процессы не раз переносились из-за ходатайств обвиняемого о плохом самочувствии. Однако каждый раз медики устанавливали, что с главой "Вэлл-тур" все в порядке.



Потерпевшими по первому делу стали 11 человек. Все они купили путевки за границу, однако перед вылетом или уже в другой стране выясняли, что туристический агент не оплатил отдых.



"Не был предоставлен туристический продукт, можете представить моральный ущерб, переживания. Планировали полететь вдвоем с подругой, но при этом пострадали целые семьи, так как у нас есть родственники с инвалидностью", — рассказала потерпевшая Наталья Останина.



Теперь Кириллова обвиняют в том, что уже в качестве подсудимого он обманул еще не менее 20 клиентов. Во время следственных мероприятий он оправдывался тем, что с 2014 года у туристической фирмы были финансовые сложности, и обещал вернуть все деньги, однако государственное обвинение эту информацию опровергло.



"Преступления были совершены с февраля по август 2018 года. За этот период потерпевшими оказались 27 человек. Ущерб составил около двух миллионов рублей. В суде он заявлял о своем намерении возместить ущерб. Однако до сих пор не сделал этого", — заявила старший помощник прокурора Екатерина Панкратова.



Суд учел наличие у подсудимого двоих несовершеннолетних детей (один из них родился в то время, когда он находился в СИЗО) и приговорил директора компании к 5 годам лишения свободы. Путем частичного сложения назначенных наказаний он проведет в колонии общего режима 7 лет.