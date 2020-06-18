В Приамурье идут финальные репетиции Парада Победы

ГТРК "Амур" организует трансляцию Парада Победы. Он пройдет 24 июня в Белогорске. Торжественное мероприятие покажут на федеральном канале "Россия 24" и соцсетях.

В настоящее время завешаются репетиции парада. Генеральный прогон намечен на субботу, 20 июня. Ожидается, что в шествии примут участие порядка полутора тысяч армейцев, в том числе курсанты Дальневосточного высшего командного училища имени Маршала Рокоссовского. На парад выведут современную военную технику.

Вместе с тем, одним из массовых станет прохождение войск в форме и с оружием времен Великой Отечественной. Отметим, что все, кто будет принимать участие в Параде Победы пройдут тест на коронавирусную инфекцию и обязаны соблюдать масочный режим.

Напомним, что к главному Параду в Москве готовится военная техника. Он состоится 24 июня. В этот же день 75 лет назад на Красной площади были повержены знамена разгромленного фашистского рейха. Военные отрабатывают все детали юбилейного шествия. А заодно представят зрителям новые, никогда прежде не появлявшиеся на параде машины.