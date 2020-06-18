Художественный руководитель Академического Малого театра, известный актер театра и кино, народный артист СССР Юрий Соломин, отмечает 85-летие в кругу родных и близких, передает ТАСС.

"За поздравление спасибо. — Как отмечу? Да никак. Тяжелые дни... 27 мая не стало Ольги (жена Соломина). Она была энергичная, заводная... Придут дочка, внучка, у которой двое ребятишек четырех и трех лет. Посидим, попьем чаю. Вот и весь праздник".

При этом Соломин отметил, что знает о подготовке поздравления в родном Малом театре. "До меня дошли слухи, что готовят "капустник". Как было и на моем 80-летии", — заметил Юрий Мефодьевич.

Он рассказал, что с нетерпением ждет возвращения нормальной театральной жизни. "Пока театр в отпуске. Если все будет нормально, в августе возобновим репетиции, а в сентябре откроем 265-й сезон новыми постановками", — заявил худрук.

Юрий Соломин родился в Чите, в 1953 году поступил в Щепкинское училище, по окончании которого был принят в Малый театр, где служит уже почти 64 года. Половину из них— на посту художественного руководителя, выбранного коллективом, впервые за всю историю Малого театра.

Как актер сыграл на сцене массу разноплановых ролей в спектаклях, на его счету около 100 кинокартин.

Много лет Юрий Соломин преподает в Щепкинском училище, являясь его профессором.

За свою творческую работу Соломин отмечен многочисленными наградами: народный артист СССР, дважды лауреат Государственной премии, ему вручен орден Дружбы народов и Почета. Кроме того, юбиляр — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", весной президент Владимир Путин присвоил ему звание Герой Труда Российской Федерации.