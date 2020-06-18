ЦСКА сообщил о травме футболиста сборной России Дзагоева

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не сможет помочь своему клубу в матче 23-го тура российской премьер-лиги против "Зенита". Футболист получил мышечную травму правого бедра.

"Дзагоев продолжает восстановительное лечение после полученной травмы, – говорится на официальном сайте ЦСКА. – О сроках его возвращения в общую группу мы сообщим дополнительно".

В текущем сезоне Алан в составе армейцев принял участие в девяти играх во всех турнирах и не отметился результативным действиями.

Всего на счету 30-летнего полузащитника 351 игра, 74 гола и 88 передач за московский клуб. Также в активе Дзагоева 59 матчей и девять голов за национальную сборную России.

Матч ЦСКА – "Зенит" состоится в субботу, 20 июня, и пройдет на поле "ВЭБ Арены" в Москве, начало – в 19:00 по местному времени. Эта игра станет первой для обеих команд после паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса.

Напомним, петербуржцы с 50 очками лидируют в турнирной таблице, а москвичи расположились на пятой строчке, имея в активе 36 очков.