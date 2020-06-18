COVID-19: прирост заболевших вернулся к апрельским показателям

По данным оперативного штаба на 18 июня, за последние сутки в России выявлено 7 790 новых заболевших COVID-19.

Таким образом, суточный прирост уже второй день подряд держится ниже планки в 8 тысяч человек, вернувшись к апрельским показателям (накануне прирост составил 7 848 человек и стал самым низким с начала мая).

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на данный момент составляет 561 091 человек. В мировом рейтинге это по-прежнему третье место (на первом США — 2 160 000 инфицированных, на втором Бразилия — 950 000 заболевших).

Выздоровели 313 963 человека, 239 468 пациентов пока продолжают лечение, 7 660 скончались.

В Москве число коронавирусных больных выросло до 210 785 человек (плюс 1040 заболевших за сутки). 130 431 пациент уже выписан, 76 871 продолжает лечение, 3 483 человека скончались.