Скандальный уфимский автосалон за ночь вывез все автомобили

После сюжета "Вестей" в эфире "Россия 1" скандальный уфимский автосалон на улице Пристанская закрылся. Сегодня ночью из него вывезены все машины. Напомним, клиенты жаловались на мошенничество при продаже автомобилей.

В автосалоне"Баш карт" накануне разгорелся скандал между покупателями и продавцами. Клиенты считают, что сотрудники салона ввели их в заблуждение при оформлении кредитного договора. Под горячую руку попала и наша съемочная группа.

Как отмечают клиенты автосалона, сотрудники берут их измором. В ожидании ответа из банка или из-за формальной ошибки люди не могут покинуть салон вплоть до закрытия. И после 12 часов в душном помещении многие подписывают все, что угодно. Только потом выясняется, что в мировом соглашении есть пункт где написано, что — клиент не имеет права на претензии к автосалону. После чего, покупателя не просто игнорируют, а в грубой форме посылают куда подальше.

Теперь сообщает ГТРК "Башкортостан", оценку действиям сотрудников этого автосалона будут давать правоохранительные органы. В адрес “Баш Карта” уже поступили десятки заявлений от клиентов.