В Енисейске спасатели эвакуировали двоих рыбаков с перевернувшейся лодки

Двое рыбаков перевернулись на резиновой лодке. ЧП произошло напротив городской пристани в Енисейске. Уточняется, что мужчина и женщина в этот момент находились далеко от берега, передает ГТРК "Красноярск" на канале "Россия 1".

По неизвестным причинам транспортное средство перевернулось, однако люди успели ухватиться за край судна, что помогло им дождаться помощи. Спасатели прибыли на место спустя всего 10 минут. Пару вытащили из воды, доставили к берегу и передали врачам.