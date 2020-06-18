Задержаны два члена банды грабителей поездов в Тверской области

Два члена банды, грабившей поезда в Тверской области, задержаны сотрудниками правоохранительных органов и этапированы Москву.

По информации ТАСС, грабители помещены в один из столичных следственных изоляторов.

Банда грабителей поездов была нейтрализована еще в 2018 году — по версии следствия, в ней состояло около четырех десятков человек, включая руководителя диспетчерского центра, локомотивные бригады и охранников составов.

Машинисты по предварительному сговору останавливали товарные поезда, другие участники банды взламывали контейнеры и перегружали добычу — преимущественно, новую бытовую технику — в свои машины, отвозили на склады, а затем реализовывали награбленное.