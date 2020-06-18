В Златоусте облили краской памятник Николаю II

В Златоусте неизвестные облили краской памятник императору Николаю II, расположенный на территории местной епархии. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК РФ), сообщили в управлении МВД Челябинской области.

Как передает "Интерфакс", инцидент произошел 16 июня.

По некоторым данным, вандалы не просто облили памятник красной краской, но и написали на нем "1903 год". Вероятнее всего, это отсылка к историческому событию, имевшему место в Златоусте. В 1903 году в городе произошли волнения среди рабочих оборонных предприятий. Тогда жандармы получили приказ стрелять в участников беспорядков, в результате 45 человек погибли, 87 получили ранения.

В мэрии Златоуста сообщили, что монумент уже очищен от краски.

Памятник, построенный на пожертвования прихожан городских храмов, был установлен перед Серафимовским кафедральным собором в 2018 году. Его установку приурочили к трем датам: 100-летию со дня гибели царской семьи, 150-летию со дня рождения Николая II и 100-летию образования Челябинской и Златоустовской епархий.