Результаты ЕГЭ будут выданы до 15 августа

Результаты ЕГЭ будут выданы выпускникам до 15 августа. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках "Горячей линии ЕГЭ-2020".

Он отметил, что инициатива о проведении межведомственного совещания исходила от ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего.

По словам Музаева, "все высшие учебные заведения увидят результаты, спокойно в течение 10 дней как минимум проведут отбор, после чего выпустят приказы о зачислении".

Как сообщалось, из-за пандемии COVID-19 была перенесена основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России, она начнется с 3 июля. В этом году экзамены сдают лишь выпускники, поступающие в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не имел возможности сдать экзамены в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа, передает ТАСС.