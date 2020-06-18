Россияне стали меньше занимать и больше копить

Россияне стали меньше занимать деньги до зарплаты. Доля избегающих микрозаймы увеличилась в июне за год на 5 процентных пунктов, до 23% с 18% в июне прошлого года, подсчитал сервис онлайн-кредитования "Робот Займер". Пандемия изменила привычки — россияне сократили расходы, стали экономить и меньше тратить, создавать накопления — "подушку безопасности".

Доля россиян, живущих на зарплату, выросла на 1,9 процентного пункта — до 9%. Выросла и доля тех, кто еще и откладывает с зарплаты, — на 0,9 процентного пункта, до 5,9%. Не меняется доля постоянных заемщиков до 5 тысяч рублей ежемесячно — 30%.

В целом горожанам больших российских городов хватает от полугода до трех лет для создания финансовой "подушки безопасности", подсчитал Райффайзенбанк.

Накопления создают 60%, из них 42% хранят менее 100 тысяч рублей, 37% — 100-500 тысяч рублей, и 21% — свыше полумиллиона рублей. Многие из них получают доход менее 60 тысяч рублей в месяц, и только каждый десятый получает 60-90 тысяч рублей в месяц.

Наибольшие накопления в Москве, Казане и Новосибирске. Около 9% опрошенных стремятся накопить 1-3 миллиона рублей. Две трети опрошенных хранят сбережения в рублях.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках в первой декаде июня снизилась до 5,01%, сообщил ранее Банк России. Майские праздники вызвали небольшой отток вкладов в России за месяц на 0,1%, или примерно на 31,5 миллиарда руб., с 31,48 триллиона руб. на 1 мая 2020 года.