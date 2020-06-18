Полузащитник "Челси" Педро близок к переходу в "Рому"

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Педро продолжит карьеру в чемпионате Италии. В услугах испанца заинтересована столичная "Рома".

32-летний футболист, соглашение которого с английской командой истекает в конце месяца, согласовал контракт с "Ромой" по схеме "2+1", сообщает The Athletic. По информации издания, по этой причине, а также из-за боязни получить травму испанец отказывается играть за "синих" в оставшихся играх чемпионата.

Педро – воспитанник "Барселоны", из которой перешел в "Челси" летом 2015 года за 27 миллионов евро. В составе лондонцев испанец принял участие в 201 игре во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 28 передач.

Также на его счету 65 матчей и 17 голов за сборную Испании, вместе с которой он стал чемпионом мира (2012) и Европы (2010).