Чемпионство "Баварии" заставило преследователей притормозить

В чемпионате Германии по футболу, который возобновился после пандемии коронавируса первым из европейских Топ-5, сыграно 32 тура. "Бавария" в восьмой раз подряд стала чемпионом, а вот ее преследователи, похоже, морально сникли. "Боруссия" проиграла, а "Лейпциг" сыграл вничью.

При этом, идущая второй в таблице "Боруссия" на домашнем поле уступила скромному "Майнцу 05" (0:2), который до сих пор не решил проблему с гарантиями сохранения прописки в бундеслиге, но, скорее всего, завоеванные в Дортмунде 3 очка ему в этом помогут. Голы в ворота хозяе забили Букркардт и Матета с пенальти.

"РБ Лейпциг", который стоит на третьей строчке бундеслиги, принимал "Фортуну", вел 2:0, но не смог удержать победный счет. События в этой встрече развивались в последние полчаса, Кампль и Вернер вывели "Ред Булл" вперед, но в самой концовке Скрибски и Хоффманн сумели добыть для гостей ничью – 2:2.

Выиграли из претендентов на медали "Байер", который дома сумел одолеть "Кельн" (3:1), и гладбахская "Боруссия", разгромившая "Вольфсбург" (3:0). Голы у "аспириновых" забили Бендер, Хавертц и Диаби, "размочил" счет Борнаув. В составе клуба из Менхенгладбаха отличились Хофманн (дважды) и Штиндль.

Благодаря поражению Дортмунда и ничьей Лейпцига, ситуация в борьбе за призы, кроме, разумеется, чемпионства, обострилась: "Боруссия" (Д) имеет 66 очков, "РБ Лейпциг" – 63, "Байер" – 60, "Боруссия" (М) – 59. И, кажется, бундеслигу ждет весьма острый финиш.