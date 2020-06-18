18 июня 202011:15

Чемпионство "Баварии" заставило преследователей притормозить

EPA

В чемпионате Германии по футболу, который возобновился после пандемии коронавируса первым из европейских Топ-5, сыграно 32 тура. "Бавария" в восьмой раз подряд стала чемпионом, а вот ее преследователи, похоже, морально сникли. "Боруссия" проиграла, а "Лейпциг" сыграл вничью.

При этом, идущая второй в таблице "Боруссия" на домашнем поле уступила скромному "Майнцу 05" (0:2), который до сих пор не решил проблему с гарантиями сохранения прописки в бундеслиге, но, скорее всего, завоеванные в Дортмунде 3 очка ему в этом помогут. Голы в ворота хозяе забили Букркардт и Матета с пенальти.

"РБ Лейпциг", который стоит на третьей строчке бундеслиги, принимал "Фортуну", вел 2:0, но не смог удержать победный счет. События в этой встрече развивались в последние полчаса, Кампль и Вернер вывели "Ред Булл" вперед, но в самой концовке Скрибски и Хоффманн сумели добыть для гостей ничью – 2:2.

Выиграли из претендентов на медали "Байер", который дома сумел одолеть "Кельн" (3:1), и гладбахская "Боруссия", разгромившая "Вольфсбург" (3:0). Голы у "аспириновых" забили Бендер, Хавертц и Диаби, "размочил" счет Борнаув. В составе клуба из Менхенгладбаха отличились Хофманн (дважды) и Штиндль.

Благодаря поражению Дортмунда и ничьей Лейпцига, ситуация в борьбе за призы, кроме, разумеется, чемпионства, обострилась: "Боруссия" (Д) имеет 66 очков, "РБ Лейпциг" – 63, "Байер" – 60, "Боруссия" (М) – 59. И, кажется, бундеслигу ждет весьма острый финиш.

Сейчас

11:04

Результаты ЕГЭ будут выданы до 15 августа

10:37

COVID-19: прирост заболевших вернулся к апрельским показателям

10:08

Назарбаев заразился коронавирусом

09:51

Правительство опровергло сообщения о налоге для богатых

06:05

На Россию надвигается похолодание

05:19

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

03:41

В России резко вырос спрос на загородную недвижимость

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Правительство опровергло сообщения о налоге для богатых

Правительство опровергло сообщения о налоге для богатых

1 час назад
Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

6 часов назад
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

1 час назад
"Злобный скучный дурак": Трамп прочитал книгу Болтона о себе

"Злобный скучный дурак": Трамп прочитал книгу Болтона о себе

1 час назад

Трансляции

11:45

Заседание Правительства РФ
18:00

Репетиция парада Победы в Москве
Все трансляции
Названы самые коррумпированные российские регионы

Названы самые коррумпированные российские регионы

2 часа назад
Новый пекинский вирус и нулевой уровень заболевших: интервью с Анной Поповой

Новый пекинский вирус и нулевой уровень заболевших: интервью с Анной Поповой

13 часов назад
Дуров назвал правила App Store и Google Play "безумными"

Дуров назвал правила App Store и Google Play "безумными"

2 часа назад
На Россию надвигается похолодание

На Россию надвигается похолодание

5 часов назад
Скандал в Бузулуке: баннер с благодарностью врачам разместили у городского кладбища

Скандал в Бузулуке: баннер с благодарностью врачам разместили у городского кладбища

11 часов назад
США: ни дня без протестов

США: ни дня без протестов

5 часов назад
Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

10 часов назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Курс рубля укрепляется в начале торгов

Курс рубля укрепляется в начале торгов

1 час назад
Twitter внедряет голосовые сообщения

Twitter внедряет голосовые сообщения

1 час назад
Новый график выхода фильмов и мультфильмов Disney

Новый график выхода фильмов и мультфильмов Disney

2 часа назад
Аризона в огне

Аризона в огне

4 часа назад
Карантинные ограничения в Израиле продлены на 1,5 месяца

Карантинные ограничения в Израиле продлены на 1,5 месяца

5 часов назад
Город трудовой доблести - Уфа

Город трудовой доблести - Уфа

5 часов назад
В досрочном голосовании по поправкам к Конституции уже приняли участие тысячи россиян

В досрочном голосовании по поправкам к Конституции уже приняли участие тысячи россиян

5 часов назад
Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 3,5 тысячи

Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 3,5 тысячи

10 часов назад
Туннель для Путина: в Пензе разработали устройство для высокотехнологичной дезинфекции в резиденции президента

Туннель для Путина: в Пензе разработали устройство для высокотехнологичной дезинфекции в резиденции президента

11 часов назад
Неприглядная изнанка левацкой коммуны в Сиэтле: канал RT рассказал о нравах в CHAZ

Неприглядная изнанка левацкой коммуны в Сиэтле: канал RT рассказал о нравах в CHAZ

11 часов назад
Карельское дело Горбачева: стоит ли верить финскому журналисту Сеппинену

Карельское дело Горбачева: стоит ли верить финскому журналисту Сеппинену

11 часов назад
Гособвинение потребовало 6 и 9 лет заключения для участников "Сети"

Гособвинение потребовало 6 и 9 лет заключения для участников "Сети"

12 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 17 июня 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 17 июня 2020 года

12 часов назад
400
Дорогое ДТП: пьяный внук бывшего губернатора Ишаева вновь попал в аварию

Дорогое ДТП: пьяный внук бывшего губернатора Ишаева вновь попал в аварию

13 часов назад
Анархия и хаос в США: успокоит ли протестующих полицейская реформа

Анархия и хаос в США: успокоит ли протестующих полицейская реформа

13 часов назад
Сборная России по футболу узнала свой календарь в Лиге наций

Сборная России по футболу узнала свой календарь в Лиге наций

13 часов назад
От 5 до 7 лет условно: адвокат рассказал, какое наказание ждет Ефремова

От 5 до 7 лет условно: адвокат рассказал, какое наказание ждет Ефремова

13 часов назад
"И никого не стало": "Табакерка" начала репетиции с исследования страха

"И никого не стало": "Табакерка" начала репетиции с исследования страха

13 часов назад
Старый добрый "Дексаметазон": почему ВОЗ считает "сенсацией" его свойства в борьбе с COVID-19

Старый добрый "Дексаметазон": почему ВОЗ считает "сенсацией" его свойства в борьбе с COVID-19

14 часов назад
Возобновление реставрации Новодевичьего монастыря: как преображается культнаследие Москвы

Возобновление реставрации Новодевичьего монастыря: как преображается культнаследие Москвы

14 часов назад
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

14 часов назад
Все российские интернет-банки могут прекратить работу через полгода

Все российские интернет-банки могут прекратить работу через полгода

14 часов назад
Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального

Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального

15 часов назад
Инженеры создали съедобного робота в виде хобота слона. Но зачем?

Инженеры создали съедобного робота в виде хобота слона. Но зачем?

15 часов назад
Информационная война против РФ: если бы Басаев был жив, он выступал бы в западных СМИ

Информационная война против РФ: если бы Басаев был жив, он выступал бы в западных СМИ

16 часов назад
Поклонская прокомментировала захват женского монастыря схиигуменом Сергием

Поклонская прокомментировала захват женского монастыря схиигуменом Сергием

16 часов назад
Павел Дуров пригрозил Facebook судом

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

16 часов назад
Звезда советского спорта обвинила дом ветеранов в попытке ее отравить

Звезда советского спорта обвинила дом ветеранов в попытке ее отравить

16 часов назад
Биржевая цена бензина в России обновила исторический максимум

Биржевая цена бензина в России обновила исторический максимум

17 часов назад
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год

18 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

15.06.2020 14:57

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку