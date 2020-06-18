Резня из ревности. Житель Ямала сядет на 7 лет за попытку убийства бывшей девушки

Суд огласил приговор 24-летнему жителю Ямальского района. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, сообщает ГТРК "Ямал" в эфире "Россия 24".

Как выяснилось, он расстался со своей девушкой, однако чувства не прошли. Молодой человек захотел отомстить бывшей избраннице. Он выследил ее возле дома после возвращения после прогулки с подругой, напал со спины и несколько раз ударил ножом в грудь. Девушка пыталась отбиться, прикрываясь руками и пакетом с продуктами. Затем упала на землю, притворившись мертвой. Однако ревнивец продолжал наносить удары ножом. Когда преступник замахнулся в очередной раз, подруга пострадавшей успела схватить его за руку и отобрать оружие.



В результате ЧП девушка получила многожественные ранения грудной клетки. Также у нее повреждено правое легкое и перикард. Ей удалось выжить только благодаря вмешательству подруги и своевременной помощи врачей.



Теперь виновник проведет 7 лет в колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда.