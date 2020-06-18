После беспорядков в Дижоне французская полиция начала задерживать чеченцев

Французские правоохранители начали задерживать чеченцев после беспорядков в Дижоне. Как сообщает Europe 1, операции по задержанию прошли в нескольких городах на востоке Франции. Полдюжины выходцев из Чечни задержали утром 18 июня.

По данным радиостанции, полицейские обнаружили возможных правонарушителей благодаря соцсетям и распространенным в интернете видеозаписям.

Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четверо суток. По данным правоохранителей, между представителями чеченского сообщества, съехавшимися со всей страны, и местными жителями (в основном выходцами из стран Магриба) произошел конфликт.

Позже стало известно, что представители двух сообществ провели встречу и договорились прекратить взаимные столкновения. Французские власти тем временем заявили, что будут депортировать всех, кто причастен к беспорядкам.