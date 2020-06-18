Полицейские США выразили поддержку пострадавшим российским коллегам

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.

Как сообщает посольство России в США, стражи порядка округа Принс-Джорджес желают раненым скорейшего выздоровления, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось ранее, 15 июня двое сотрудников ГИБДД — капитан полиции Сергей Крылов и старший лейтенант полиции Алексей Поярков — были ранены при проверке документов у водителя такси.

Стрельбу по полицейским открыл прохожий, его удалось задержать.

Состояние одного из пострадавших полицейских оценивается как крайне тяжелое, жизни другого ничего не угрожает.



Стрелявший находится в реанимации, допросить его пока невозможно.