Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Деловая активность в Москве, крупнейшей региональной экономики в России, вернулась к докризисному уровню, заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.

Компании и предприниматели смогли быстро возобновить работу благодаря господдержке во время карантинных ограничений. "Сейчас оборот торговых и сервисных предприятий Москвы составляет 98% от уровня активности до введения режима ограничений", — отметил Ефимов.

Оборот торговых и сервисных предприятий столицы во вторую неделю июня вырос на 4,2%, до 24,5 миллиарда рублей.

"По некоторым направлениям обороты бизнеса всего за неделю увеличились в разы, — отметил заммэра. — Так, сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в два раза, сфера авиа- и автоперевозок — в 1,9 раза. Посещаемость торговых объектов на прошлой неделе выросла более чем в два раза".

Московские власти ранее утвердили четыре антикризисных пакета с несколько десятками мер помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей. Это и отсрочки по оплате аренды, налоговые послабления, субсидии и льготные кредиты.

Растет оборот и в наиболее пострадавших секторах экономики. "За последнюю неделю среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта вырос на 26,9 процента", — сообщил глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.

Оптовая торговля Москвы в середине июня превысила на 27,5% показатели среднесуточного оборота в кризисный период с 23 по 27 марта.

С января по апрель 2020 года промышленное производство в Москве выросло на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В период карантина 350 из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы продолжали работать для обеспечения город всем необходимым.

Это пищевая и фармацевтическая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, обрабатывающая промышленность, производители медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, антисептиков, а также предприятия непрерывного цикла (производители кабеля и нефтеперерабатывающие компании).