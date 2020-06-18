Глава УЕФА: футбол возглавляет возвращение к нормальной жизни в Европе

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался о возобновлении футбольных турниров в Европе, а также поблагодарил всех причастных к этому.

"Я рад, что мы можем возобновить почти все наши соревнования, – приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА. – Футбол возглавляет возвращение к более нормальной жизни у нас в Европе. И я хочу поблагодарить всех, кто рисковал и жертвовал, чтобы дать нам возможность снова играть в футбол".

По словам главы УЕФА, все футбольное сообщество работало рука об руку, чтобы оказаться в той точке, где футбол может продолжаться: "Благодарю всех в мире футбола и в правительствах стран, кто помог нам достичь сегодняшнего положения. Еще хочу поблагодарить все федерации", – подытожил Чеферин.

Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 УЕФА пришлось перенести чемпионат Европы-2020. В среду стало известно, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в ранее запланированных 12 городах: Санкт-Петербург, Мюнхен, Дублин, Лондон, Бильбао, Рим, Копенгаген, Бухарест, Будапешт, Амстердам, Баку и Глазго. Матчи пройдут.

Также 17 июня были обнародованы расписание матчей сборной России на Евро-2020 и Лигу наций УЕФА.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 8,4 миллиона человек, из которых 451 тысяча скончались.