В Подмосковье трактор проломил тросовый барьер и свалился в кювет. Видео

На Минской трассе в четверг, 17 июня, трактор, потерявший управление от тарана грузовика, проломил тросовый барьер, пересек встречную полосу и свалился в кювет.

По словам очевидцев, авария произошла из-за ошибки водителя грузовика, задевшего медленно едущий по правой стороне дороги трактор.

О пострадавших в ДТП не сообщается.