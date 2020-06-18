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18 июня 202011:52

США не хватает монет

AP Images

Банки по всей территории США столкнулись с дефицитом монет во время коронавирусного кризиса, что побудило Федеральную резервную систему США думать над контролем распредения и работе с американским монетным двором для увеличения поставок.

С частичным закрытием экономики из-за коронавирусного кризиса использование монет в экономике практически прекратилось, заявил председатель управляющего совета Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Усугубляет ситуацию тот факт, что американский монетный двор сократил производство монет в связи с принятыми мерами по защите своих работников.

"Мы работаем с монетным двором и резервным банком, и по мере того, как экономика вновь открывается, мы видим, как монеты снова возвращаются в обращение", — сказал Пауэлл. Он сделал это замечание в ответ на вопрос конгрессмена из Теннесси Джона Роуза, который сказал, что у банка в его округе к концу недели закончатся монеты, потому что ФРС сократил поставки монет вполовину. "Мы все не хотим в ближайшем будущем просыпаться с заголовками в прессе типа "У банков кончаются деньги", — сказал конгрессмен.

Пауэлл сказал, что он хорошо осведомлен об этой проблеме и считает, что она будет временной.

ФРС в понедельник сообщила, что банки работают с монетным двором, чтобы увеличить предложение. Но пока дефицит не будет побежден, будет ограничено количество пенни, никелей, монет в 10 центов и четвертаков.

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