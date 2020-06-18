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Тема:

Коронавирус 1 минута назад

18 июня 202012:56

Расходы россиян на лекарства из-за карантина выросли на 12%

GlobalLookPress

Жители России в период самоизоляции увеличили траты на лекарства, стремясь обезопасить себя от вируса: на 12% до 2,5 тысячи рублей в среднем по сравнению с прошлым годом, по данным аналитической компании AlphaRM.

Карантин ускорил рост выручки фармкомпаний. В январе-апреле фармацевтический рынок в РФ в денежном выражении вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем рынка достиг 576 миллиардов руб. — две трети, как и в прошлом году, это деньги потребителей (65%), по данным AlphaRM, которые цитирует издание "Коммерсантъ".

Из государственной доли в 35% рынка 19% приходится на льготное лекарственное обеспечение, 11% — на госпитальный сегмент, 5% — на лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями.

Но после всплеска продаж в самоизоляции начался спад. Сейчас россияне меньше тратят на лекарства, а по итогам года рынок вырастет всего на 1%.

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