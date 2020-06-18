Производители сельхозтехники получат 4,5 миллиарда рублей господдержки

Правительство РФ направит 4,5 миллиарда рублей на поддержку производителей сельскохозяйственной техники и субсидирование лизинга, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

"Президент поручил оказать дополнительную поддержку производителям российской техники и оборудования. Сегодня правительство направит на эти цели в общей сложности 4,5 миллиарда рублей", — сказал Мишустин (цитата ТАСС).

Два миллиарда рублей из этой суммы предназначены для субсидирования скидок при продаже техники аграриям. Это поможет дополнительно продать на льготных условиях "не менее 3600 единиц сельхозтехники". Еще 1 миллиард рублей — "для субсидирование льготного лизинга специализированной техники и оборудования", — подчеркнул Мишустин. Около 1,5 миллиардов рублей поможет продать свыше 9 тысяч единиц оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья.

Обновить парк техники позволяет программа "Росагролизинга" — льготная ставка в 3 процента, нулевой аванс и даже отсрочка платежей на один год. Благодаря дополнительной господдержке (4,5 миллиарда рублей) аграрии получат деньги, а заводы новые заказы.

По оценке Минпромторга, доля отечественной сельхозтехники к 2030 году в стране будет доведена до 80 процентов.