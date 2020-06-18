Общая сумма субсидий медикам превысит 5 миллиардов рублей

Президентские выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, составят один миллиард рублей, сообщил Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

В апреле кабмин уже объявлял о субсидии на выплаты работникам федеральных медицинских организаций в размере свыше 3,9 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма финансовой помощи превысит 5 млрд 22 млн рублей.

Ранее Мишустин подписал распоряжение на поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений в размере 15,8 млрд рублей. Средства выделяются из резервного фонда правительства.

Эти деньги помогут компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Распространение новой коронавирусной инфекции заметно повлияло на условия работы федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений. О решении поддержать их Михаил Мишустин объявил на заседании Правительства 11 июня.