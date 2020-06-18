В Красноярске бродит разъяренная медведица

Отдых на даче — с риском для жизни. В Красноярске в районе станции Рябинино заметили разъярённую медведицу. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск" в эфире "Россия 24". В соцсетях садоводы советует не приезжать на участки, по крайней мере, в течение нескольких дней.

Ночью неподалеку от дач раздавались выстрелы, после чего там нашли убитого медвежонка. Самой хищнице удалось сбежать. Вероятно, она получила ранение и попытается найти своего детеныша.

Сообщение об инциденте передали в Охотнадзор. Теперь инспекторы будут искать не только медведицу, но и стрелка. Отметим, что встречи с косолапыми в регионе не являются редкостью.