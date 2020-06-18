Мишустин увидел основания для выхода регионов из режима ограничений

В России снизились темпы роста заболеваемости коронавирусом. Такая тенденция заметна практически во всех регионах, следовательно, можно начать поэтапную отмену карантинных мер. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал канал "Россия 24".

"За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев (заражения коронавирусом – ред.) ниже 8 тысяч. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4 процента", – уточнил глава кабмина.

По его словам, "это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений".

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за минувшие сутки выявлено 7790 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В Москве число зараженных за сутки составило 1040 человек.

С 16 июля в столице начался второй этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. В городе открылись музеи, библиотеки и летние веранды кафе и ресторанов. 23 июня начнется третий этап: откроются, в частности, стационарные заведения общепита и фитнес-клубы.