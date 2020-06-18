Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий

Верховная рада Украины не стала досрочно лишать депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали лишение его мандата только 175 депутатов, передает РИА Новости.

На прошлой неделе он заявил о сложении мандата депутата Рады, он также сообщил, что намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".

Это решение Вакарчук пояснил тем, что частично выполнил свою миссию, приведя фракцию в парламент.