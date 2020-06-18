18 июня 202012:13

Оружейная компания Orsis уходит из Москвы

facebook.com/orsisgun

Производитель стрелкового оружия компания Orsis сворачивает производство в Москве и переезжает в Подмосковье. Решение связано со сложной экономической ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса COVID-19.

Как рассказал в интервью агентству РИА Новости исполняющий обязанности главы компании Валерий Новоселов, Orsis пришлось не просто корректировать планы на год, а радикально менять политику и устоявшиеся бизнес-процессы.

Компания нашла подходящую площадку в Подмосковье и планирует восстановить производство к сентябрю. Кроме того, Orsis собирается объединить свой московский филиал с тульским. Это упростит процесс выпуска оружия.

Напомним, самая известная продукция компании Orsis – снайперская винтовка Т-5000. Это высокоточное орудие под несколько разных боеприпасов. Так, с патроном .308 Win, аналогом российского 7,62х54R, оружие уверенно попадет в цель на дистанции до 800 метров, а с .338 Lapua Magnum – до 1500 метров.

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