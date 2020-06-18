Попова: риск осенней волны коронавируса сохраняется

Осенью этого года коронавирус может вернуться в Россию в виде второй волны эпидемии. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"В летнее время мы надеемся, что всеми мерами – еще и сезон нам поможет – мы сократим интенсивность эпидпроцесса, – отметила Попова. – Но рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно".

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что власти "пока готовятся" ко второй волне.

При этом, по словам Поповой, даже на пике эпидемии заболеваемость коронавирусом в России была ниже, чем во многих странах Европы.

"На пике, на максимальных числах ежесуточной заболеваемости, мы были все равно в два раза ниже в расчете на 100 тысяч населения, чем в значительной части европейских стран, – уточнила Попова. – Это важно отметить. Мы не допустили перегрузки системы здравоохранения и спасли людей".

Попова также рассказала, что среди заразившихся коронавирусом в России стало больше детей.

"Мы считаем детей до 17 лет. Если в начале дети составляли 5 процентов в общей структуре заболевших (...), сегодня это 7,5 процента", – отметила она.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что увеличение числа несовершеннолетних пациентов идет за счет подростков старше 15 лет. Это "та категория нашего населения, которая наименее привержена соблюдать какие-либо правила", уточнила Попова.

Ранее 18 июня премьер-министр Михаил Мишустин отметил тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 в стране. По его словам, она прослеживается в разных регионах, следовательно, есть основания для того, чтобы приступить к отмене карантинных мер и снятию ограничений.