Ревнивый омич зарезал соперника после прочтения переписки жены

В Омске 35-летний мужчина насмерть зарезал возлюбленного жены. После задержания убийца рассказал, что совершил преступление из ревности, прочитав переписку супруги.

Инцидент произошел в среду ранним утром, 17 июня. Жители дома на улице Молодогвардейской сообщили в полицию, что возле подъезда произошла поножовщина. Очевидцы вызвали скорую, однако приехавшие врачи не смогли спасти пострадавшего.

Вскоре полицейские обнаружили горящую машину преступника, а затем узнали о том, что подозрительного мужчину видели на соседней улице.

Убийцу обнаружили, когда он скрывался на территории частного дома. Приняв меры по защите хозяйки жилища, сотрудники патрульной службы задержали подозреваемого.

В участке мужчина рассказал, что он побил жену, и она сказала ему адрес места жительства соперника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".