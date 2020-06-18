18 июня 202012:35 Анатолий Глянцев

Российские астрономы выяснили происхождение загадочных космических частиц

Происхождение космических нейтрино сверхвысоких энергий десятилетиями оставалось загадкой для астрономов. Теперь благодаря российским специалистам получены убедительные доказательства того, что эти частицы приходят от сверхмассивных чёрных дыр.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal Letters.

Нейтрино и чёрные дыры

Нейтрино — это чрезвычайно лёгкие частицы, не имеющие электрического заряда. Космос буквально заполнен ими: нейтрино примерно столько же, сколько и фотонов. Источники этих частиц многочисленны и разнообразны. Например, они появляются на свет в ходе термоядерных реакций в недрах звёзд и при взрывах сверхновых.

Но некоторые нейтрино имеют невероятно высокую энергию: более 200 тераэлектронвольт. Какие небесные тела могут испускают эти нейтрино сверхвысокой энергии? До самого последнего времени это оставалось загадкой.

Специалисты давно подозревали, что эти "космические гости" приходят из активных ядер галактик, и в частности, от самых мощных из них — квазаров.

Напомним, что в центрах практически всех известных галактик находятся сверхмассивные чёрные дыры (СЧД). Эти монстры окружены облаками падающего на них вещества. Эта материя генерирует излучение тем интенсивнее, чем более мощный её поток падает на чёрную дыру. Галактические ядра с наиболее мощным излучением называются активными.

Эти объекты являются мощнейшими во Вселенной источниками излучения. Среди них встречаются и блазары — квазары, у которых джеты (струи разогнанных до субсветовой скорости частиц) направлены прямо на Землю. Трудно придумать лучших кандидатов на роль источников высокоэнергичных частиц.

Телескоп "МАСТЕР-Таврида", с помощью которого было сделано открытие.
Фото Владимира Липунова/МГУ.

Слишком много претендентов

Но подтвердить эту гипотезу непросто. Проблема в том, что нейтринные телескопы не очень точно определяют направление, в котором двигаются улавливаемые частицы. Погрешность обычно составляет около квадратного градуса. Даже если принимать в расчёт только блазары, на таком большом участке неба их окажется в среднем несколько штук.

То есть в каждом рассматриваемом квадрате неба такой площади окажется несколько блазаров, не говоря о других активных ядрах. Получается, что их наличие в тех участках неба, откуда пришли нейтрино, не доказывает, что именно эти объекты являются источником загадочных частиц.

Однако не так давно российские учёные обнаружили, что нейтрино сверхвысоких энергий приходят именно из тех квадратов, где находятся самые яркие (в радиодиапазоне) сверхмассивные чёрные дыры. Более того, выяснилось, что в некоторых случаях активное галактическое ядро неожиданно увеличивало свою радиояркость именно в тот момент, когда в этом же районе неба происходил выброс нейтрино. Это послужило первым убедительным доказательством, что источником этих частиц являются всё же СЧД в центрах галактик.

Взаимодействие телескопов сети "МАСТЕР" с детектором нейтрино IceCube.
Иллюстрация Владимира Липунова/МГУ.

Блазар подмигнул учёным

Теперь же другая группа российских специалистов подтвердила этот факт новым способом.

Учёные обнаружили, что блазар TXS 0506+056 "подмигнул" в оптическом диапазоне в очень удачный момент. Это случилось как раз когда в его области неба произошла нейтринная вспышка IceCube-170922A, зафиксированная, как следует из навания, нейтринной обсерваторией IceCube, расположенной в Антарктиде. Вряд ли такое совпадение может быть случайностью.

"Блазар TXS 0506+056, зафиксированный нашим телескопом "МАСТЕР-Таврида", находился в притушенном состоянии. Поле зрения телескопа "МАСТЕР" составляет четыре квадратных градуса и полностью перекрывает квадрат ошибок источника нейтрино, — рассказывает первый автор статьи Владимир Липунов из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ, руководитель Глобальной сети роботов-телескопов "МАСТЕР". — Через два часа блеск квазара возрос и вернулся к своему обычному в те дни состоянию. Таким образом, наши наблюдения с огромной достоверностью (50 сигма) показывают, что в [пределах нескольких] минут от регистрации нейтрино блазар находился в аномально притушенном состоянии".

Поясним, что квадрат ошибок — это квадрат неба, из которого пришли нейтрино. Его площадь определяется погрешностью, с которой нейтринный телескоп определяет направление на источник частиц. Чем меньше погрешность (ошибка) инструмента, тем меньше этот квадрат, поэтому он и называется квадратом ошибок.

Специалисты также предложили объяснение тому, почему нейтринная вспышка совпала с потемнением блазара. Они полагают, что видимый свет испускают протоны, разогнанные до субсветовой скорости. Нейтрино же рождается, когда протон уничтожается в столкновении с энергичным гамма-квантом. Таким образом, массовая гибель протонов, породившая поток нейтрино, должна была привести к потемнению блазара, что и произошло.

Напомним, что сеть роботизированных оптических телескопов "МАСТЕР", благодаря которой было сделано открытие, создана специалистами МГУ. Она работает уже почти двадцать лет. Инструменты сети расположены по всему миру, от Благовещенска до Анд.

""МАСТЕР" — единственная в мире полностью роботизированная сеть поисковых телескопов, установленных во всех частях света", — отмечает Липунов.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, что сверхмассивные чёрные дыры в ядрах галактик являются источниками самых мощных во Вселенной потоков вещества и взрывов невообразимой силы.

Текст: Вести.Наука

Сейчас

13:00

Попова готова сделать прививку от коронавируса

12:55

"Челси" объявил о переходе Тимо Вернера

12:06

Мишустин увидел основания для выхода регионов из режима ограничений

11:04

Результаты ЕГЭ будут выданы до 15 августа

10:37

COVID-19: прирост заболевших вернулся к апрельским показателям

10:08

Назарбаев заразился коронавирусом

09:51

Правительство опровергло сообщения о налоге для богатых

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мишустин увидел основания для выхода регионов из режима ограничений

Мишустин увидел основания для выхода регионов из режима ограничений

41 минута назад
COVID-19: прирост заболевших вернулся к апрельским показателям

COVID-19: прирост заболевших вернулся к апрельским показателям

1 час назад
Аномальная жара: Москва и Петербург готовятся к новым температурным рекордам

Аномальная жара: Москва и Петербург готовятся к новым температурным рекордам

1 час назад
После беспорядков в Дижоне французская полиция начала задерживать чеченцев

После беспорядков в Дижоне французская полиция начала задерживать чеченцев

1 час назад

Трансляции

18:00

Репетиция парада Победы в Москве
Все трансляции
Результаты ЕГЭ будут выданы до 15 августа

Результаты ЕГЭ будут выданы до 15 августа

1 час назад
Россияне стали меньше занимать и больше копить

Россияне стали меньше занимать и больше копить

1 час назад
В Златоусте облили краской памятник Николаю II

В Златоусте облили краской памятник Николаю II

1 час назад
Полицейские США выразили поддержку пострадавшим российским коллегам

Полицейские США выразили поддержку пострадавшим российским коллегам

1 час назад
Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

7 часов назад
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

2 часа назад
Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий

Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий

39 минут назад
"Злобный скучный дурак": Трамп прочитал книгу Болтона о себе

"Злобный скучный дурак": Трамп прочитал книгу Болтона о себе

3 часа назад
Правительство опровергло сообщения о налоге для богатых

Правительство опровергло сообщения о налоге для богатых

3 часа назад
Ирина Пегова: от медсестры до царицы

Ирина Пегова: от медсестры до царицы

1 час назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Российские астрономы выяснили происхождение загадочных космических частиц

Российские астрономы выяснили происхождение загадочных космических частиц

26 минут назад
Ревнивый омич зарезал соперника после прочтения переписки жены

Ревнивый омич зарезал соперника после прочтения переписки жены

27 минут назад
США не хватает монет

США не хватает монет

1 час назад
Юрий Соломин отмечает 85-летие

Юрий Соломин отмечает 85-летие

2 часа назад
Курс рубля укрепляется в начале торгов

Курс рубля укрепляется в начале торгов

2 часа назад
Twitter внедряет голосовые сообщения

Twitter внедряет голосовые сообщения

3 часа назад
Дуров назвал правила App Store и Google Play "безумными"

Дуров назвал правила App Store и Google Play "безумными"

3 часа назад
Новый график выхода фильмов и мультфильмов Disney

Новый график выхода фильмов и мультфильмов Disney

3 часа назад
Названы самые коррумпированные российские регионы

Названы самые коррумпированные российские регионы

3 часа назад
Аризона в огне

Аризона в огне

6 часов назад
Карантинные ограничения в Израиле продлены на 1,5 месяца

Карантинные ограничения в Израиле продлены на 1,5 месяца

6 часов назад
Город трудовой доблести - Уфа

Город трудовой доблести - Уфа

6 часов назад
В досрочном голосовании по поправкам к Конституции уже приняли участие тысячи россиян

В досрочном голосовании по поправкам к Конституции уже приняли участие тысячи россиян

6 часов назад
Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

11 часов назад
Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 3,5 тысячи

Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 3,5 тысячи

12 часов назад
Скандал в Бузулуке: баннер с благодарностью врачам разместили у городского кладбища

Скандал в Бузулуке: баннер с благодарностью врачам разместили у городского кладбища

12 часов назад
Туннель для Путина: в Пензе разработали устройство для высокотехнологичной дезинфекции в резиденции президента

Туннель для Путина: в Пензе разработали устройство для высокотехнологичной дезинфекции в резиденции президента

12 часов назад
Неприглядная изнанка левацкой коммуны в Сиэтле: канал RT рассказал о нравах в CHAZ

Неприглядная изнанка левацкой коммуны в Сиэтле: канал RT рассказал о нравах в CHAZ

13 часов назад
Карельское дело Горбачева: стоит ли верить финскому журналисту Сеппинену

Карельское дело Горбачева: стоит ли верить финскому журналисту Сеппинену

13 часов назад
Гособвинение потребовало 6 и 9 лет заключения для участников "Сети"

Гособвинение потребовало 6 и 9 лет заключения для участников "Сети"

13 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 17 июня 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 17 июня 2020 года

13 часов назад
494
Дорогое ДТП: пьяный внук бывшего губернатора Ишаева вновь попал в аварию

Дорогое ДТП: пьяный внук бывшего губернатора Ишаева вновь попал в аварию

14 часов назад
Анархия и хаос в США: успокоит ли протестующих полицейская реформа

Анархия и хаос в США: успокоит ли протестующих полицейская реформа

15 часов назад
Сборная России по футболу узнала свой календарь в Лиге наций

Сборная России по футболу узнала свой календарь в Лиге наций

15 часов назад
От 5 до 7 лет условно: адвокат рассказал, какое наказание ждет Ефремова

От 5 до 7 лет условно: адвокат рассказал, какое наказание ждет Ефремова

15 часов назад
"И никого не стало": "Табакерка" начала репетиции с исследования страха

"И никого не стало": "Табакерка" начала репетиции с исследования страха

15 часов назад
Новый пекинский вирус и нулевой уровень заболевших: интервью с Анной Поповой

Новый пекинский вирус и нулевой уровень заболевших: интервью с Анной Поповой

15 часов назад
Старый добрый "Дексаметазон": почему ВОЗ считает "сенсацией" его свойства в борьбе с COVID-19

Старый добрый "Дексаметазон": почему ВОЗ считает "сенсацией" его свойства в борьбе с COVID-19

15 часов назад
Возобновление реставрации Новодевичьего монастыря: как преображается культнаследие Москвы

Возобновление реставрации Новодевичьего монастыря: как преображается культнаследие Москвы

15 часов назад
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

15 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

15.06.2020 14:57

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку