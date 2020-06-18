Глава UFC Уайт не включил Хабиба и Конора в список великих бойцов

Президент ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт назвал четырех лучших бойцов в истории ММА. Все они так или иначе связаны с его промоушеном, но в списке нет ни эксцентричного экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора, ни непобедимого на сегодняшний день россиянина Хабиба Нурмагомедова.

"Во-первых, в таком рейтинге без раздумий следует назвать имя Ройса Грейси (бразильский атлет, один из первых чемпионов UFC, — прим. ред.), — цитирует Уайта издание Bjpenn.Com. – Потом Аманда Нуньес – величайшая женщина-боец всех времен (спортсменка также представляет Бразилию)".

"А вот еще двоих назвать сложно. Я бы выбрал Джона Джонса (атлет из США, нынешний чемпион Лиги) – этот парень никогда не проигрывал. Что еще безумнее – его никогда не побеждали, а это само по себе невероятно. Поскольку это удавалось лишь нескольким людям в ММА", — отметил глава UFC.

"Четвертым в моем списке должен стать, полагаю, Чак Лидделл (кикбоксер из США). В свое время он был крупнейшей звездой. Здесь можно бросить монетку, чтобы выбрать между ним и еще одним американцем Форрестом Гриффином", – заключил Уайт.