В Иркутске начато следствие в отношении первого замминистра строительства Прибайкалья

В Иркутской области ведутся следственные действия в отношении первого замминистра строительства и дорожного хозяйства региона Ирины Худяковой. Об этом в эфире "Россия 24" сообщила ГТРК "Иркутск" со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.

Известно, что чиновницу обвиняют в коррупциии. Напомним, ранее глава Прибайкалья объявил о начале жесткой зачистки от взяточников.

"Неприкасаемых у нас нет. Все, кто нарушает законы, ответят по всей строгости", — заявил Игорь Кобзев.

Напомним, в Иркутске безуспешно пытался сбежать от полиции и следователей сотрудник департамента инженерных коммуникаций. Чиновника также подозревают во взяточничестве.