"Челси" объявил о переходе форварда сборной Германии Тимо Вернера

Нападающий "РБ Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернер продолжит карьеру в английском "Челси". 24-летний нападающий согласовал с лондонцами условия личного контракта, подробности которого пока не разглашаются.

Вернер останется в немецкой команде до конца текущего сезона. Как сообщается пресс-служба "синих", Тимо присоединится к своим новым одноклубникам в июле после прохождения медицинского осмотра.

