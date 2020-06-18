"Челси" объявил о переходе форварда сборной Германии Тимо Вернера

Нападающий "РБ Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернер продолжит карьеру в английском "Челси". 24-летний нападающий согласовал с лондонцами условия личного контракта, подробности которого пока не разглашаются.

Вернер останется в немецкой команде до конца текущего сезона. Как сообщается пресс-служба "синих", Тимо присоединится к своим новым одноклубникам в июле после прохождения медицинского осмотра.

Сумма трансфера также не называется. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 64 миллиона евро. Вернер – воспитанник "Штутгарта", из которого перешел в "Лейпциг" летом 2016 года за 14 миллионов евро.

Тимо в составе "быков" принял участие в 157 играх во всех турнирах, забил 93 мяча и отдал 40 результативных передач. Также на его счету 29 матчей и 11 голов за сборную Германии, с которой он стал победителем Кубка конфедераций 2017 года, проходящего в России.