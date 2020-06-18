Попова готова сделать прививку от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова намерена сделать прививку от коронавирусной инфекции, как только появится вакцина. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде, передает телеканал "Россия 24".

Попова рассказала, что всегда делает прививки, считая их абсолютной необходимостью.

"Все члены моей семьи, мои родители ежегодно прививаются от гриппа и делают все прививки, положенные по возрасту. Младшие члены моей семьи тоже все привиты по календарю. Без вакцин нам станет очень плохо", — отметила глава ведомства.