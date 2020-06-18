На "Госуслугах" создали страницу о домашнем насилии

Страница "Профилактика домашнего насилия" появилась на портале "Госуслуги". Как сообщается на официальном сайте Минкомсвязи, поручение создать такой ресурс дала зампред правительства Татьяна Голикова.

Ранее к вице-премьеру обратились трое депутатов Госдумы - Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, попросив принять меры в связи с ростом числа жалоб на домашнее насилие после начала режима самоизоляции.

На странице приведен список из пяти мер, которые рекомендуется принять заранее, чтобы иметь возможность разрешить создавшуюся кризисную ситуацию без привлечения правоохранителей. Потенциальным жертвам домашнего насилия рекомендуют держать в курсе ситуации близких родственников и друзей, иметь место куда уйти в случае опасности, попросить соседей вызывать полицию на шум и крики из квартиры и т.п.

Кроме того, страница на "Госуслугах" рассказывает о работе кризисных центров, оказывающих помощь женщинам и женщинам с детьми, сталкивающимся с насилием в семье. Там же есть памятка о поведении в кризисной ситуации и контакты профильных социальных служб. Их телефоны рекомендуют записать заранее.

"Также на странице есть ссылка на глобальную платформу Евразийского женского форума, содержащую информацию об основных направлениях развития женской повестки в стране и мире", - сказано в сообщении Минкомсвязи.