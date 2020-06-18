Трагедии Екатерины Зинченко: муж изменил, дочь ненавидит, сын попал в психбольницу

Зрители помнят Екатерину Зинченко по ролям в фильмах "Бабник", "Жених из Майами", "Третий не лишний", "Артистка из Грибова" и десятках других, но настоящей удачей тогда еще студентки второго курса театрального вуза)стала роль идеальной жены доктора Ватсона в культовой киноленте "Шерлок Холмс и доктор Ватсон".

Зинченко нашли по фото, вызвали в Ленинград на пробы и утвердили, несмотря на то, что на пробах она сильно стеснялась и путалась в тексте.

Однако ее реальная женская судьба оказалась очень непростой. В эфире телеканала "Россия 1" Зинченко вспоминает, как еще в 15 лет влюбилась в брата подруги, который был почти в два раза старше ее.

Она сбежала к возлюбленному, который обещал на ней жениться, однако до 18 лет он "пудрил голову", обещав жениться, а потом сказал: "До свидания".

Первым и единственным официальным мужем актрисы стал профессор математики МГУ Владимир Мишин, который был старше Екатерины на 20 лет.

Он был вхож в театральные круги, и юная актриса привлекла его внимание. Выходила замуж Зинченко на восьмом месяце беременности, а свидетелями на свадьбе были Ирина Муравьева и ее муж Леонид Эйдлин.

После рождения дочери оказалось, что супругу интереснее богемная жизнь, чем семья, а когда Екатерина уличила супруга в изменен, то взяла дочку и ушла от него.

В жизни актрисы начался непростой период: съемная комната, на руках – парализованная мама, отец – инвалид по слуху и дочка. Но когда она забеременела от бизнесмена, у которого была семья и разводиться он не собирался, Екатерина все-таки решила рожать.

На свет появился сын, которого Зинченко везла из роддома в одиночестве.

Актриса рассказывает, что "всех тащила на своем горбу", однако то время она вспоминает как самое счастливое, потому что рядом были родители и дети, которым она была нужна.

Родители Екатерины ушли из жизни, отношения с повзрослевшей дочерью стали очень сложными, и они вообще не общаются, сын стал наркозависимым и в 2013 году попал в психиатрическую клинику.

"Родителей нет, дети ушли, собака умерла. Я осталась одна", — со слезами на глазах рассказывает Екатерина Зинченко.

Удалось ли сыну актрисы справиться с наркозависимостью? За что ее ненавидит дочь? Почему она в непростые времена решилась рожать от мужчины, который не собирался на ней жениться? Помогали ли ей с детьми их отцы?

Как складывались отношения Зинченко с Соломиным в фильме, где она играла его "идеальную жену", и какое происшествие едва не стоило актрисе жизни в первый съемочный день фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"?

Откровенный рассказ Екатерины Зинченко о профессиональных успехах и трагедиях в личной жизни — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".