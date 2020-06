Тимо Вернер прокомментировал свой переход из "Лейпцига" в "Челси"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер высказался о своем переходе в английский "Челси". Ранее лондонцы объявили о том, что согласовали условия личного контракта с 24-летним форвардом.

"Я рад подписать контракт с "Челси", для меня очень важно то, что присоединюсь к этому замечательному клубу, – приводит слова Вернера пресс-служба "синих". – Я, конечно, хочу поблагодарить "РБ Лейпциг" и их болельщиков за четыре фантастических года, которые навсегда останутся в моем сердце".

По словам футболиста, он с нетерпением ждет старта следующего сезона, который начнет уже с новыми товарищами по команде, новым главным тренером и болельщиками "Челси": "У нас впереди очень успешное будущее", – подытожил немец.

