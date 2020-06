УЕФА призвал федерации перенести окончание трансферного окна на октябрь

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвал все свои футбольные федерации перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года, об этом сообщает пресс-служба организации.

"Крайний срок регистрации игроков в клубных соревнованиях УЕФА сезона-2020/21 – 6 октября 2020 года, – говорится в сообщении УЕФА в Twitter. – Мы призвали все европейские ассоциации утвердить согласованную дату окончания летнего трансферного окна".

🔄 2020/21 deadline for UEFA club competitions player registration – 6 October 2020.



As a result, the #UEFAExCo called on all member associations to adopt a harmonised end date to the upcoming summer transfer window, with this date set as 5 October 2020. pic.twitter.com/Q8lwtDygw8