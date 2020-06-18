Они дозваниваются в Кремль: Путин рассказал о разговорах с внуками

Владимир Путин общается с внуками по телефону, когда они звонят ему в Кремль. Об этом президент рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Журналист опубликовал фрагмент фильма "Россия. Кремль. Путин" на своей странице в Instagram. На вопрос Зарубина о том, могут ли внуки позвонить ему, когда он работает в Кремле, глава государства ответил: "Дозвониться могут. Они дозваниваются".

Зарубин также поинтересовался у Путина, могут ли попасть в его кабинет какие-то личные вещи, например, поделки внуков. Но на опубликованном видео ответа нет.

Это первое за время пандемии коронавируса интервью главы государства. Смотрите фильм "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.