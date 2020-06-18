Премьер-лига. "Сочи" не хочет переносить матч с "Ростовом"

Футбольный клуб российской премьер-лиги "Сочи" заявил, что не готов рассматривать вопро о переносе матча 23-го тура национального чемпионата с "Ростовом". В команде из Ростова-на-Дону зафиксированы сразу шесть случаев заражения игроков коронавирусом и выход на поле других футболистов под вопросом.

Тем не менее, представители "Сочи" настаивают на проведении игры, иначе, как считает руководство команды, будет нарушен регламент: "Согласно регламенту, команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей. Учитывая тот факт, что РПЛ официально разрешила привлечение игроков молодежной команды для участия в играх сезона-2019-2020, мы считаем, что игра с "Ростовом" должна состояться".

Сочинцы предполагают, что при уходе на карантин "Ростова" под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух следующих игр ростовчан: 27 июня против "Арсенала" и 1 июля против "Краснодара", а значит доигровка всех оставшихся игр сезона.

"В сложившейся ситуации футбольный клуб "Сочи" выступает за проведение игры с "Ростовом" 19 июня на стадионе "Фишт" с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат, — говорится в заявлении ФК "Сочи". – Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры".