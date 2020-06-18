Умер актер и режиссер Борецкий

Ушел из жизни российский актер и режиссер Олег Борецкий. Об этом сообщил продюсер Вячеслав Шмыров на своей странице в Facebook. По его словам, Борецкий умер 13 июня. Причина смерти актера не называется.

Олегу Борецкому было 56 лет. Он известен своими ролями в сериалах "Внимание! Всем постам…", "За день до…" и другим.