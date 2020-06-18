ЦСКА анонсировал матч с "Зенитом", показав растолстевших футболистов

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала забавный видео-анонс к предстоящему матчу 23-го тура российской премьер-лиги против петербургского "Зенита".

В видео показали растолстевших футболистов и тренеров обеих команд после трехмесячного перерыва. За основу ролика взято популярное видео ROLLIN` SAFARI, в котором показано что было бы, если животные были бы круглыми.

Напомним, матч ЦСКА – "Зенит" состоится в субботу, 20 июня, и пройдет на поле "ВЭБ Арены" в Москве, начало – в 19:00 по местному времени. Эта игра станет первой для обеих команд после паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса.

Напомним, петербуржцы с 50 очками лидируют в турнирной таблице, а москвичи расположились на пятой строчке, имея в активе 36 очков.