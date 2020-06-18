Авария мотоциклистки в Москве попала на видео

В Москве девушка, двигаясь на высокой скорости на мотоцикле, наехала на срезанный асфальт и упала, чудом не угодив под двигающиеся машины.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе в среду, 17 июня. Участники движения, включая подругу мотоциклистки, оказали пострадавшей всю необходимую помощь и вызвали скорую.

О тяжести полученных девушкой травм не сообщается.